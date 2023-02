Locri, gioia a tempo scaduto: Mbaye stende il Licata nel recupero! Lamezia ok, tonfo Vibonese | CLASSIFICA

5 Febbraio 2023 16:59

Emozioni al cardiopalmo per oltre 90 minuti. Gara per cuori forti quella tra Locri 1909 e Licata conclusasi con la grande gioia dei calabresi maturata a tempo quasi scaduto. Alla rete di Carella per i padroni di casa, siglata nel primo tempo, segue quella di Calogero nella ripresa che regala il pari agli ospiti a 18 minuti dal termine. La gara sembra avviata verso il pareggio ma un guizzo di Mbaye, in pieno recupero, regala 3 punti pesanti agli amaranto.

Il Locri resta in scia di un sontuoso Catania che supera 0-2 il Castrovillari e mantiene un saldo +14 di vantaggio. Vittoria di misura per il Lamezia Terme che supera 1-0 il Real Aversa e resta in zona Playoff. Ne resta fuori invece la Vibonese che cade 2-0 sul campo della Mariglianese ultima in classifica.

Risultati 22ª Giornata Serie D Girone I

Domenica 5 febbraio

Ore 14:30

AS Acireale-Sancataldese 0-1

Canicattì-Santa Maria Cilento 2-1

Castrovillari-Catania 0-2

Cittanovese-Trapani 2-3

Lamezia Terme-Real Aversa 1-0

Locri 1909-Licata 2-1

Mariglianese-Vibonese 2-0

Ore 15:00

Paternò-San Luca 0-0

S. Agata-USD Ragusa 1-0

Classifica Serie D Girone I