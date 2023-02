Risultati 22ª Giornata Serie A: Napoli, 3 passi in più verso lo scudetto. Ok Milan e Juve | CLASSIFICA

12 Febbraio 2023 22:46

Tre passi alla volta, lo scudetto si avvicina sempre più. Ritmo incessante quello del Napoli che vendica il ko di Coppa Italia contro la Cremonese con un netto 3-0. Partita decisamente diversa quella vista questa sera al Maradona con il duo Kvaratskhelia-Osimhen ancora a segno, tris ad opera di Elmas. Questo Napoli è ‘ingiocabile’ per chiunque e, in attesa di Sampdoria-Inter di domani sera, la banda di Spalletti si porta a +16 sui nerazzurri secondi in classifica.

Al terzo posto sale l’Atalanta che batte 0-2 la Lazio e si porta a quota 41. I punti sono gli stessi della Roma, fermata sull’1-1 dal Lecce e del Milan, tornato alla vittoria grazie all’1-0 sul Torino del venerdì. Prova a risalire la china la Juventus che supera 1-0 la Fiorentina e si porta a 10 punti dalla zona Europa.

Risultati 22ª Giornata Serie A

Venerdì 10 febbraio

Ore 20:45

Milan-Torino 1-0 (62’ Giroud)

Sabato 11 febbraio

Ore 15:00

Empoli-Spezia 2-2 (25’ rig 31’ Verde, 71’ Cambiaghi, 90’+4 Vignato)

Ore 18:00

Lecce-Roma 1-1 (7’ aut. Ibanez, 17’ Dybala)

Ore 20:45

Lazio-Atalanta 0-2 (23’ Zappacosta, 65’ Hojlund)

Domenica 12 febbraio

Ore 12:30

Udinese-Sassuolo 2-2 (1’ Udogie, 6’ Matheus Henrique, 28’ Bijol, aut. Perez 45’+2)

Ore 15:00

Bologna-Monza 0-1 (25’ Donati)

Ore 18:00

Juventus-Fiorentina 1-0 (34’ Rabiot)

Ore 20:45

Napoli-Cremonese 3-0 (22’ Kvaratskhelia, 65’ Osimhen, 79’ Elmas)

Lunedì 13 febbraio

Ore 18:30

Verona-Salernitana

20:45

Sampdoria-Inter

Classifica Serie A