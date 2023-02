Risultati 21ª Giornata Serie A, la Juve ritrova Vlahovic e vince: l’Inter prova a fare l’anti-Napoli | CLASSIFICA

7 Febbraio 2023 22:47

La vittoria del Napoli ormai non fa più notizia. Siamo alla 21ª Giornata di Serie A e quello che conta sembra essere solo il countdown verso la matematica certezza del titolo. I partenopei faranno pure gli scongiuri, ma la coppia Osimhen-Kvaratskhelia è un incubo per tutte le difese d’Italia. Lo 0-3 allo Spezia vale quota 56 punti, tenendo queste medie si scollinano i 100 facilmente.

E dietro? L’Inter prova, ormai forse troppo in ritardo, a vestire i panni dell’anti-Napoli. Per i nerazzurri il successo nel derby sul Milan (sempre più in crisi, 6° e a 18 punti dal Napoli) vale il secondo posto seppur il distacco dai ragazzi di Spalletti sia di ben 13 lunghezze. La zona Champions la completano le squadre capitoline: la Roma batte l’Empoli e va a +1 sulla Lazio fermata dal Verona. A centro classifica la Juventus prova a risalire la china e lo fa con la doppietta del ritrovato Vlahovic che, insieme al gol di Kostic, vale lo 0-3 alla Salernitana.

Risultati 21ª Giornata di Serie A

Sabato 4 febbraio

Ore 15:00

Cremonese-Lecce 0-2 (58’ Baschirotto, 69’ Strefezza)

Ore 18:00

Roma-Empoli 2-0 (2’ Ibanez, 6’ Abraham)

Ore 20:45

Sassuolo-Atalanta 1-0 (55’ Laurentiè)

Domenica 5 febbraio

Ore 12:30

Spezia-Napoli 0-3 (47’ Kvaratskhelia, 68’ 73’ Osimhen)

Ore 15:00

Torino-Udinese 1-0 (49’ Karamoh)

Ore 20:45

Inter-Milan 1-0 (35’ Lautaro Martinez)

Lunedì 6 febbraio

18:30

Verona-Lazio 1-1 (45′ Pedro, 51′ Ngonge)

20:45

Monza-Sampdoria 2-2 (12′ 58′ Gabbiadini, 32′ Petagna, 90’+9 rig. Pessina)

Martedì 7 febbraio

Ore 20:45

Salernitana-Juventus 0-3 (26′ rig. 47′ Vlahovic, 45′ Kostic)

Classifica Serie A