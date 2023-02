Risultati 20ª Giornata Serie B Girone B, Viola ancora sconfitta: tris di ko in Sicilia | CLASSIFICA

19 Febbraio 2023 20:40

Un’altra giornata del Girone B di Serie B è passata agli archivi, un’altra sconfitta per la Pallacanestro Viola, la 15ª di una stagione che si fa sempre più complicata. I neroarancio, con la gara da recuperare contro Orzinuovi, non si schiodano dal penultimo posto in classifica davanti a Palermo, fanalino di coda del campionato e apparentemente ormai abituato all’idea della retrocessione.

Sconfitta scottante per i reggini a Desio con una rimonta che si ferma al -2 con tanto di buzzer beater della (clamorosa e insperata) vittoria capitato sulle mani di Spizzichini. Servirà una striscia di vittoria, che ad oggi appare difficile da raggiungere, ai ragazzi di coach Bolignano per accorciare sulle squadre davanti e chiamarsi fuori almeno dalla zona che condanna alla retrocessione diretta. Niente da fare anche per le siciliane. Palermo mette paura a Bergamo, ma crolla 83-72. Mazzata per Capo d’Orlando battuta 77-58 sul campo della forte Rucker San Vendemiano. Niente da fare anche per Ragusa sconfitta sul parquet di Orzinuovi.

Risultati 20ª Giornata Serie B Girone B

18/02/2023 – Bergamo Basket 2014-Green Basket Palermo 83-72

18/02/2023 – Pontoni Monfalcone-Civitus Allianz Vicenza 72-75

18/02/2023 – Rimadesio Desio-Pall. Viola Reggio Calabria 91-89

18/02/2023 – Rucker San Vendemiano-Infodrive Capo d’Orlando 77-58

18/02/2023 – Lissone Interni Brianza Casa Basket-Logiman Pall. Crema 74-71

19/02/2023 – Agribertocchi Orzinuovi-Virtus Ragusa 66-58

19/02/2023 – UBP Petrarca Padova-Antenore Energia Virtus Padova 75-81

19/02/2023 – Gemini Mestre-LuxArm Lumezzane 72-60

Classifica Serie B Girone B