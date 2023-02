Risultati 18ª Giornata Serie B Girone B: Viola ancora sconfitta, Ragusa vince e si allontana | CLASSIFICA

5 Febbraio 2023 20:27

Continua il momento negativo della Pallacanestro Viola. Dopo San Vendemiano e Mestre, i reggini si arrendono anche a Padova per la terza sconfitta in altrettante gare nel girone di ritorno. L’assenza di Renzi, ancora non sostituito sul mercato, e quella di Marchini per infortunio, non pregiudicano la produzione offensiva, ma le rotazioni corte costano caro nell’economia della gara chiusa 98-84 in favore dell’UBP Petrarca Padova.

Reggini ancora penultimi, due punti sopra Palermo sconfitta in casa da Desio, 2 sotto Bergamo sconfitta anch’essa da Lissone interni Brianza Casa Basket. Vittoria importante per Ragusa che supera Vicenza e sale a quota 14, 2 punti in meno sia dell’avversaria odierna che di Capo d’Orlando battuta in trasferta a Monfalcone.

Risultati 18ª Giornata Serie B Girone B

04/02/2023 – Bergamo Basket 2014-Lissone Interni Brianza Casa Basket 69-84

04/02/2023 – Rucker San Vendemiano-LuxArm Lumezzane 47-71

04/02/2023 – Pontoni Monfalcone-Infodrive Capo d’Orlando 92-74

05/02/2023 – UBP Petrarca Padova-Pall. Viola Reggio Calabria 98-84

05/02/2023 – Civitus Allianz Vicenza-Virtus Ragusa 57-82

05/02/2023 – Green Basket Palermo-Rimadesio Desio 54-97

05/02/2023 – Agribertocchi Orzinuovi-Logiman Pall. Crema 76-64

05/02/2023 – Gemini Mestre-Antenore Energia Virtus Padova 83-75

Classifica