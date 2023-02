“RispettiAmo Bovalino”, le scuole primarie hanno fatto visita al locale Commissariato di Polizia

9 Febbraio 2023 09:15

Mercoledì 8 Febbraio nell’ambito del progetto “RispettiAmo Bovalino”, le scuole primarie hanno fatto visita al locale Commissariato di P.S. L’attività costituisce una tappa del percorso intrapreso dalla Garante Comunale dell’Infanzia- dott.ssa Francesca Racco unitamente all’Amministrazione Comunale di Bovalino e che coinvolge Forze dell’ordine, Scuole e Associazioni, per la diffusione della conoscenza e del rispetto del proprio territorio e dei concetti riguardanti la legalità, la sicurezza e l’educazione civica. Gli alunni delle seconde classi dell’IC “Mario La Cava” di Bovalino e dell’IC “San Luca-Bovalino”, accompagnati dalle proprie docenti, hanno vissuto un’esperienza importante ed entusiasmante. Con l’iniziativa proposta, i bambini coinvolti hanno avuto l’occasione di conoscere più da vicino le attività della Polizia di Stato e la mattinata altamente coinvolgente ha rappresentato, altresì, una bella opportunità per familiarizzare con le Istituzioni coinvolte.

La Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha voluto evidenziare che “Creare rete per promuovere azioni impregnate di legalità è l’obiettivo prioritario di questo progetto. Siamo certi che proseguendo in questa direzione, riusciremo a migliorare la nostra comunità e avere nuove generazioni rispettose del bene comune”.

Il Sindaco Avv. Vincenzo Maesano ha inteso “ringraziare l’Istituto Comprensivo Mario La Cava di Bovalino e l’Istituto Comprensivo San Luca – Bovalino per l’adesione al progetto e alla giornata di ieri. Un grazie va al Dirigente del Commissariato di P.S. di Bovalino Dott. Giuliano Lazzaro che unitamente al suo personale hanno accolto immediatamente l’iniziativa coinvolgendo i bambini con grande affetto e serietà. Infine un grazie alle famiglie e ai bambini coinvolti che si sono dimostrati curiosi e attenti verso i rappresentanti dello Stato che quotidianamente lavorano per la nostra sicurezza e incolumità. È un progetto che continuerà e che coinvolgerà ancora tanti ragazzi, associazioni e Istituzioni sul presupposto che è necessario avvicinare i nostri giovani al territorio e alle sue diverse attività al fine di farli diventare protagonisti positivi e attivi della vita di comunità. I nostri territori hanno bisogno di mostrare le loro bellezze e le nuove generazioni sono il nostro fulcro.”