Riqualificazione Grotte di Sant’Anna e Penta: nuova vita per l’antico patrimonio rupestre calabrese

3 Febbraio 2023 21:02

In corso i lavori di riqualificazione delle Grotte di Sant’Anna e Penta, nel centro storico dell’area urbana di Rossano. Gli interventi, finanziati da Ecoross, hanno preso il via lo scorso 23 gennaio in ottemperanza a quanto contenuto nelle proposte migliorative inserite dall’azienda nell’ambito del Servizio integrativo di Igiene Urbana, il cosiddetto “appalto ponte” messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano con l’obiettivo di allineare gradualmente il servizio tra le due aree urbane della città.

L’intervento di recupero e valorizzazione prevede la pulizia generale delle aree in cui sono ubicate le grotte e attività di ripristino con la finalità di rendere questo prezioso patrimonio rupestre pienamente fruibile alla cittadinanza e ai turisti, contribuendo a migliorare il livello di decoro urbano.

Non è la prima volta che Ecoross promuove e mette in atto interventi di recupero in città, a testimonianza del forte legame tra l’azienda e il territorio nonché della volontà di valorizzare il patrimonio esistente. Da qui il recupero che, in tutte le sue forme, fa parte della mission di Ecoross: dal recupero dei rifiuti al recupero di intere zone che, dopo il ripristino, assumono una nuova identità.

“Responsabilità sociale di impresa – afferma Walter Pulignano, Amministratore Unico di Ecoross – per noi è soprattutto questo: vogliamo essere presenti in maniera attiva nella vita dei territori in cui operiamo e contribuire, per quello che è nelle nostre possibilità, a migliorarli su più fronti. In questa occasione specifica abbiamo pensato di intervenire nella valorizzazione degli insediamenti rupestri della Grecìa di Rossano che, dopo gli interventi di recupero, potranno diventare un ulteriore elemento di attrazione turistica della città. Si tratta di un progetto perfettamente in linea con l’etica aziendale, il cui iter è proseguito in maniera spedita grazie anche al protocollo d’intesa che Ecoross ha stipulato con RossanoRecupera, un’associazione già attiva sul territorio che generalmente si autofinanzia per effettuare opere di ripristino e di riqualificazione. Abbiamo voluto esaltare e incentivare tali buone pratiche associative e, a nome mio e dell’azienda – conclude Pulignano – ringrazio il neo presidente Campana, subentrato al dott. Diaco al quale rivolgo l’augurio di pronta guarigione, e tutti gli associati per gli sforzi profusi e per quanto di buono riescono a realizzare quotidianamente per il nostro territorio. L’auspicio è che simili interventi possano proseguire anche in futuro, restituendo alla comunità l’intero complesso di grotte esistenti e attualmente non fruibili.

“Siamo felici di aver dato il via, insieme a Ecoross, alle opere di riqualificazione delle grotte di Sant’Anna e Penta – dichiara Gino Campana, Presidente dell’associazione RossanoRecupera – che, una volta terminati i lavori, tutti potranno visitare ammirando una parte del ricco e prezioso patrimonio rupestre che vanta la nostra città. Ci auguriamo che si riesca man mano a recuperare tutti gli insediamenti rupestri, ripristinando l’antico percorso che da Porta Penta conduceva al centro storico“.