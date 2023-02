Viola sconfitta a Desio, finale clamoroso: gli dei del basket dicono no alla preghiera di Spizzichini

18 Febbraio 2023 22:41

Dopo una settimana di stop torna in campo la Pallacanestro Viola. Dove eravamo rimasti? I neroarancio sono penultimi a 8 punti, con due lunghezze di vantaggio su Palermo e due di svantaggio su Bergamo. Hanno il doppio dei punti, ben 16, Crema e Ragusa, le squadre sulle quali accorciare per provare a chiamarsi fuori dalla zona retrocessione.

Un’impresa non facile visto l’addio di Andrea Renzi, non ancora sostituito sul mercato e le vicissitudini sul futuro societarie per le quali si attende ancora chiarezza. Dopo le dimissioni del GM Barrile nessuna novità sul fronte entrate, coach Bolignano lavora con il materiale che ha a disposizione.

Oggi la delicata trasferta sul campo di Desio, sesta forza del campionato. Una partita non semplice, ma ogni punto conta per provare a raddrizzare una stagione complicata. Primo tempo acceso e divertente. Nel primo quarto Desio e Viola si scambiano continuamente la lead dell’incontro con i neroarancio che rischiano di chiudere in vantaggio, ma una palla sanguinosa persa da Spizzichini regala ai padroni di casa l’ultima chance convertita da Caglio nella tripla del 20-18. Nei secondi 10 minuti di gioco la Viola parte bene con Marchini e Spizzichini trovando nuovamente il sorpasso, ma cala alla distanza fino a -10. Nel finale di quarto un mini-break da 6 punti e la doppia realizzazione dalla linea della carità di Balic limitano i danni fino al 43-38 sul quale si va a riposo.

Al rientro dagli spogliatoi è il ‘solito’ terzo quarto dei neroarancio. Desio prende il largo, supera la doppia cifra di vantaggio nonostante i tentativi di rientrare dei reggini, ma qualche palla persa di troppo rende vane le speranze e si chiude sul 69-57. Nel quarto periodo di gioco però, vengono fuori tutta la bellezza e la follia del basket. La Viola arriva fino al -5, poi perde Balic e Farina e sembra issare bandiera bianca. Ma nel finale succede di tutto. Marchini si inventa 7 punti in 17 minuti con 2 triple, una delle quali con libero aggiuntivo. Desio perde brillantezza e la Viola arriva sul -2, ma spreca tutto con un fallo ingenuo di Davis che impedisce di costruire una conclusione dal timeout. Con 2 secondi al termine Molteni fa 0/2 dalla lunetta e lascia tutto ancora aperto, Spizzichini raccoglie e prova da campo a campo: buzzer beater della preghiera, ma la palla non entra. Gli dei del basket non premiano il cuore della Viola che ha avuto la palla per vincere una gara contro ogni pronostico. È la sconfitta più scottante della stagione al termine, forse, della prestazione più intensa.

Rimadesio Desio-Pallacanestro Viola LIVE

Fine partita! – Molteni in lunetta fa 0/2 e non la chiude, Spizzichini prende e spara da campo a campo… fuori di un nulla. Finisce 91-89 con la Viola che ha avuto la palla per vincerla… è assurdo quanto accaduto, semplicemente assurdo!

4°Q – Davis segna 2 punti. 91-89

4°Q – Probabile tecnico alla Viola, c’è Tornari in lunetta: 1/2. 91-87

4°Q – Incredibile, fallo di Davis… niente rimessa per la Viola è fallo in attacco. Pazzesco…

4°Q – Molteni in lunetta: 1/2. 90-87

4°Q – Due liberi per Marchini. 89-87

4°Q – Due falli per la Viola, serve mandare Desio in lunetta. Molteni fa 1/2. 89-85

4°Q – Tripla di Marchini, mamma mia!!! Sono 7 punti in 17 secondi! 88-85

4°Q – Pazzesco Marchini, tripla con fallo e gioco da 4 punti completato! 88-82

4°Q – Spizzichini in lunetta: ancora 1/2. 88-78

4°Q – Davis accorcia. 88-77

4°Q – Bomba di Maspero. 88-75

4°Q – Fuori anche Farina per falli. Marchini è l’ultima speranza neroarancio.

4°Q – Maspero ne mette 2. 85-75

4°Q – Bomba di Marchini in risposta! 83-75

4°Q – Tripla di Maspero. 83-72

4°Q – Tecnico a Balic, è fuori! Incredibile. Tornari realizza. 80-72

4°Q – Ancora Mazzoleni. 79-72

4°Q – Tripla di Balic! 77-72

4°Q – Mazzoleni realizza. 77-69

4°Q – Davis in lunetta: 2/2. 75-69

4°Q – Tecnico alla panchina di Desio, Balic realizza. Poi Bischetti in lunetta per il fallo subito in precedenza: 1/2. 75-67

4°Q – Farina da dentro l’area. 75-65

4°Q – Schiacciata di Fioravanti! 75-63

4°Q – Spizzichini risponde. 73-63

4°Q – Due per Tornani. 73-61

4°Q – Spizzichini in lunetta: 2/2. 71-61

4°Q – Tripla di Farina! 71-60

4°Q – Fioravanti realizza. 71-57

Fine 3°Q! – Neroarancio sotto di 12 lunghezze, pessimo ritorno in campo per i neroarancio.

3°Q – Laquintana in lunetta: 1/2. 69-57

3°Q – Caglio penetra e fa male alla difesa Viola, 2 punti. 69-56

3°Q – Palla persa dalla Viola, antisportivo a Balic. Mazzoleni in lunetta: 1/2. 67-56

3°Q – Due per Mazzoleni. 66-56

3°Q – Palla rubata, fallo su Balic che va in lunetta: 1/2. 64-56

3°Q – Tripla di Farina, la Viola prova a riprenderla ancora una volta. 64-55

3°Q – Laquintana perde palla, 2 per Tornari. 64-52

3°Q – Tripla in transizione per Fioravanti, fa malissimo. Time out Bolignano. 62-52

3°Q – Giarelli a bersaglio. 59-52

3°Q – Davis preciso dalla lunetta, 2 su 2. 57-52

3°Q – Tripla di Fumagalli su palla persa della Viola, che peccato… 57-50

3°Q – Spizzichini in lunetta: 2/2. 54-50

3°Q – Spizzichini realizza da sotto. 54-48

3°Q – Bischetti accorcia. 54-46

3°Q – Mazzoleni per la doppia cifra di vantaggio. 54-44

3°Q – Molteni riporta Desio sul +8. 52-44

3°Q – Davis accorcia. 50-44

3°Q – Provenzani in lunetta: 0/2, non si sblocca l’ex Cassino.

3°Q – Tripla per Mazzoleni, questa fa male. 50-42

3°Q – Gran giocata di Davis! Prima la stoppata, poi subisce fallo in attacco e va in lunetta: 2/2. 47-42

3°Q – Meno male che c’è Marchini. 47-40

3°Q – Maspero allunga. 47-38

3°Q – Due per Molteni, primi punti per Desio nella ripresa. 45-38

Fine 1° Tempo! – Accelera Desio nella ripresa, ma la Viola tiene botta e limita i danni. Neroarancio sotto di 5 all’intervallo lungo, dopo 2 quarti divertenti e accesi. Marchini è il best scorer fin qui con 12 punti, 11 quelli di Mazzoleni per i padroni di casa.

2°Q – Balic in lunetta: 2/2. 43-38

2°Q – Maspero in lunetta: 1/2. 43-36

2°Q – In lunetta Desio, Maspero fa 2/2. 42-36

2°Q – Tripla per Simone Farina!!! 40-36

2°Q – Bischetti servito da Spizzichini, ottimo assist per 2 punti. 40-33

2°Q – Spizzichini in lunetta: 1/2. 40-31

2°Q – Mazzoleni punisce in contropiede. 40-30

2°Q – Molteni supera Marchini, altri 2. 38-30

2°Q – Accorcia Farina con il gancio. 36-30

2°Q – Fumagalli realizza. 36-28

2°Q – Tecnico a Marchini e Bolignano (?), in lunetta ci va Molteni: 2/2. 34-28

2°Q – Realizza Marchini, importante per fermare la striscia di Desio. 32-28

2°Q – Pesante la tripla di Molteni in catch and shoot. 32-26

2°Q – Assist pregevole di Fumagalli, Mazzoleni inchioda una gran schiacciata. 29-26

2°Q – Tripla di Caglio in risposta. 27-26

2°Q – Tripla di Marchini!!! Sono 10 per lui! 24-26

2°Q – Due per Giarelli. 24-23

2°Q – Spizzichini in lunetta: 1/2, basta per il sorpasso. 22-23

2°Q – Spizzichini per il pareggio!!! 22-22

2°Q – Bischetti ne mette 2, accorcia la Viola. 22-20

2°Q – Giarelli ne mette 2. 22-18

Fine 1°Q! – A parte l’ultima palla sanguinosa, buoni primi 10 minuti per la Pallacanestro Viola che resta sempre attaccata a Desio e rischia anche di chiudere avanti.

1°Q – Erroraccio della Viola in fase offensiva, Caglio punisce con una bomba da tre sul ribaltamento. 20-18

1°Q – Spizzichini regala il sorpasso! 17-18

1°Q – Giarelli in lunetta: 1/2. 17-16

1°Q – Accelera Laquintana, 2 punti! 16-16

1°Q – Giarelli in lunetta: 2/2. 16-14

1°Q – Tripla di Balic! 14-14

1°Q – Due liberi a segno per Mazzoleni. 14-11

1°Q – Sempre Marchini, batte l’avversario per altri 2 punti! Quando c’è, si sente Dave. 12-11

1°Q – Maspero spara da 3 punti, canestro. 12-9

1°Q – Due per Davis, parità! 9-9

1°Q – Due per Mazzoleni, con fallo: convertito il libero extra. 9-7

1°Q – Tripla di Marchini! 6-7

1°Q – Realizza Marchini che torna titolare dopo l’infortunio alla caviglia. 6-4

1°Q – Molteni dalla distanza, ma sono 2. 6-2

1°Q – Mazzoleni allunga. 4-2

1°Q – Risponde Balic dalla lunetta: 2/2.

1°Q – Si parte! Primi 2 per Maspero dopo una gran difesa sul lato opposto. 2-0

20:15 – Rimadesio Desio e Pallacanestro Viola stanno ultimando il loro riscaldamento. È quasi tutto pronto per la gara della 20ª Giornata del Girone B di Serie B. Dopo un turno di pausa, i neroarancio tornano sul parquet in casa della sesta forza del campionato. Gara difficile, ma i reggini hanno disperato bisogno di punti per risalire al più presto la china.