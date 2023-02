Ricarica auto elettriche a Reggio Calabria, stazioni occupate da auto in sosta… e c’è chi resta a piedi

17 Febbraio 2023 12:55

Nel 2035 stop a auto e furgoni a benzina e diesel in tutta Europa. Lo ha deciso il voto delle scorse settimane a Strasburgo che ha messo al bando la vendita dei veicoli a motore termico: tale scelta consentirà all’Europa di viaggiare verso l’obiettivo zero emissioni nel 2050. I cittadini europei dovranno dunque adeguarsi e, chi non è già in possesso di auto elettriche dovrà pensare al cambio della propria macchina.

In questo caso, prestare attenzione all’ambiente comporta non solo un miglioramento della qualità della vita, ma anche importanti risparmi legati ai consumi e ai costi più bassi del veicolo. Già da tempo in Italia sono state installate le stazioni dedicata alla ricarica elettrica e anche Reggio Calabria si è dotata di una ventina di siti presso i quali è possibile ricaricare il proprio veicolo. Peccato che tale servizio risulti, a volte, inaccessibile. Il motivo non è da ricercarsi nell’affidabilità o in problemi di natura tecnica, ma nella noncuranza, uno dei mali primordiali e maggiormente nocivi che affligge la nostra città.

Se secondo il recente sondaggio condotto da Aretè (azienda di consulenza strategica) la limitata autonomia dei veicoli (il 47% del campione dice di temerla) e le difficoltà collegate alla ricarica a causa di una rete sul territorio ancora inadeguata (31%) sono i principali dubbi degli italiani, a Reggio Calabria potremmo aggiungere la paura di trovare una macchina già parcheggiata nella zona di ricarica, una vettura che non è elettrica e non deve usufruire del servizio!

Segnalati, infatti, alla redazione di StrettoWeb, diversi episodi in cui dei cittadini abbandonano la propria auto, con noncuranza, occupando una o entrambe le stazioni di ricarica e impedendo di utilizzare il servizio a chi ne ha bisogno. Immaginate di essere a corto di batteria, raggiungere una stazione Enel e ritrovarla occupata dal signore che è andato a prendere un caffè al bar: il rischio è di restare a piedi! Maggiori controlli e una maggiore educazione e attenzione dei cittadini servirebbero per aiutare la transizione di Reggio Calabria verso un futuro più green: alle brutte abitudini è meglio ‘staccare la spina‘.