Dopo il Sigep, Cesare riapre i battenti. Ed è subito voglia di… brioscia! | VIDEO

3 Febbraio 2023 14:53

Siete in ‘astinenza da zuccheri’ e vi é venuta voglia di un buon gelato? Niente paura, ci sono dolci notizie in arrivo per voi! Nei giorni scorsi in molti si sono accorti, con amaro dispiacere, che Gelateria Cesare presentava un cartello affisso alla serranda, chiusa, del chioschetto. Un periodo di pausa dall’attività, legata alla presenza di Davide Destefano e della gelateria reggina al Sigep di Rimini, prestigioso evento che riunisce annualmente il top del mondo dolciario italiano.

Concluso l’evento, é tempo di alzare nuovamente la saracinesca! A partire da quest’oggi, Gelateria Cesare riapre le proprie porte a tutti i golosi che vogliono gustare i suoi squisiti gusti accompagnati da un cono gelato o una deliziosa brioche.