Riace, presidio di solidarietà per Mimmo Lucano

26 Febbraio 2023 15:29

“L’associazione “venticinqueaprile” apprezza e condivide l’iniziativa programmata dal “Comitato 11 giugno” per domenica 26 febbraio 2023 a Riace, dove si svolgerà un partecipato Presidio di Solidarietà nei confronti dell’ex Sindaco Mimmo Lucano, condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione dalla sezione penale del Tribunale di Locri, che ha ritenuto “giusto” il raddoppio della pena proposta dal Pubblico Ministero. Il Comitato Direttivo di venticinqueaprile, dopo avere discusso ed approfondito la vicenda di Riace, ed in particolare l’iniziativa giudiziaria contro l’ex-Sindaco Mimmo Lucano, ha deciso di realizzare una pubblica iniziativa di approfondimento sulla sentenza di condanna con la presenza di magistrati ed esperti di diritto”. E’ quanto si legge in una nota di Ampa.