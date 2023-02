Renzi come Shakira, stoccata al PD: “io e Calenda scambiati con una Twingo”, ecco a chi si riferisce

5 Febbraio 2023 15:03

“Nel Pd avevano me e Calenda. Avevano una Ferrari e l’hanno scambiata con una Twingo“. È quanto dichiarato da Matteo Renzi nel corso dell’evento elettorale del Terzo Polo a Milano per supportare la candidatura di Letizia Moratti. Il leader di Italia Viva ha citato la punchline che Shakira ha utilizzato nella sua ultima canzone, scritta all’indirizzo dell’ex compagno Piquè dopo la rottura.

Il riferimento era a “Goffredo Bettini che dice che bisogna recuperare la rivoluzione d’ottobre”, alla “più giovane deputata che dice che bisogna recuperare la figura di Lenin” e a “Speranza che dice che bisogna abbattere il neoliberismo”. “Avevano noi due (io e Carlo Calenda) che parlavamo di industria 4.0 e lavoro. Hanno scelto la rivoluzione d’ottobre per far entrare Giarrusso. Per dirla con la filosofa moderna, avevano una Ferrari, hanno preso una Twingo”.