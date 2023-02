Le reliquie di Padre Pio arrivano a Sant’Eufemia d’Aspromonte: il programma completo

13 Febbraio 2023 22:18

Le reliquie di Padre Pio arrivano in territorio reggino. Dal 17 al 19 febbraio Sant’Eufemia d’Aspromonte accoglierà le Sacre Reliquie di San Pio da Pietralcina. I tre giorni di eventi religiosi sono stati organizzati dalle Parrocchie “Sant’Eufemia V.M.” e “Maria SS.ma delle Grazie”, insieme all’associazione “Amici di San Pio”.

Il programma dell’atteso evento (la cui versione integrale è visibile nella locandina in calce all’articolo) parte dalle ore 17:00 di venerdì 17 febbraio, quando è previsto l’arrivo e l’accoglienza delle reliquie di San Pio in piazza “Giorgio La Pira”. All’evento saranno presenti autorità civili e militari. Serguiranno due giorni di appuntamenti religiosi e liturgie.

Prima del saluto delle reliquie, alle ore 16 del 19 febbraio, le reliquie stesse saranno condotte presso la Residenza Sanitaria Monsignor “Antonino Messina”, per un momento di preghiera con gli anziani e gli operatori sanitari. In seguito le reliquie del santo rientreranno nella chiesa Sant’Eufemia V.M. per il saluto finale alle 17:30.

Di seguito il programma completo dell’evento al quale gli eufemiesi si stanno preparando con estrema emozione. Saranno tre giorni all’insegna della fede e della preghiera, per una comunità che ha bisogno come non mai di rinascita e di speranza.