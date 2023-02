La Regione Calabria presente a Casa Sanremo

5 Febbraio 2023 10:44

La Regione Calabria, col Dipartimento Agricoltura, guidato dall’assessore Gianluca Gallo, sarà fra i protagonisti di Casa Sanremo – Banca Ifis. Con l’intento di promuovere le eccellenze calabresi del settore agroalimentari, con particolare riferimento al settore pesca, tramite una vetrina d’eccezione che permetterà di entrare in contatto con realtà altrettanto prestigiose e creare nuove opportunità e collaborazioni, la Calabria sarà sotto i riflettori di Casa Sanremo fino all’11 febbraio, con un’importante presenza all’interno del Palafiori. Un momento di grande visibilità sarà garantito da Casa Sanremo TV, la digital TV ufficiale dell’area hospitality del Festival della Canzone Italiana: giovedì 9 febbraio dalle 15:30, in occasione dello show “L’Italia in vetrina”, il dirigente regionale del settore Caccia e Pesca, Bruno Zito, e Katya Gentile, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio, saranno ospiti della trasmissione condotta da Veronica Maya per discutere del tema agricoltura e pesca in Calabria.

Durante la puntata il pubblico potrà seguire lo show cooking dello chef Ercole Villirino, che preparerà “i maccarun”, mentre Pietro Tangari, ambasciatore delle eccellenze calabresi, presenterà “il cappello della strega”, un omaggio gastronomico simbolico ispirato alla vicenda umana e giudiziaria di Cecilia Faragò, ultima donna della storia ad essere stata processata per il reato di stregoneria, oggi uno dei marcatori identitari distintivi della Calabria. La sera dello stesso giorno è infine prevista una cena riservata agli addetti ai lavori e ai media che vedrà protagonisti in tavola i prodotti del pescato e le eccellenze gastronomiche del territorio: un percorso gastronomico unico e imperdibile alla ricerca dei sapori del mare di Calabria. Casa Sanremo è l’area hospitality ufficiale del Festival della Canzone italiana che inaugura la sua sedicesima edizione domenica 5 febbraio alle 17 al Palafiori, alla presenza del Patron, Vincenzo Russolillo. Al suo interno sarà dato ampio spazio alla Regione Calabria.

In questo luogo esclusivo riservato a partner, istituzioni, addetti ai lavori e stampa, la Regione in qualità di sponsor istituzionale comparirà con il logo istituzionale nei photocall, nei backdrop e nei monitor, inoltre uno spot dedicato passerà in rotazione su Casa Sanremo Tv, la digital tv fruibile da tutte le piattaforme web e dalla app ufficiale. La partecipazione a Casa Sanremo non è una novità per la Calabria: da 13 anni infatti grazie a Giuseppe Greco si garantisce un’ottima vetrina in questo spazio così esclusivo e prestigioso nella settimana del Festival della Canzone Italiana.