Regione Calabria: sempre più centrale la figura di Giusi Princi, nuove deleghe per il vicepresidente | DETTAGLI

1 Febbraio 2023 18:50

E’ evidente la soddisfazione del presidente Roberto Occhiuto per il lavoro svolto all’interno della Giunta Regionale da Giusi Princi, già dirigente del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria che sotto la sua guida è diventato un modello nazionale. Il vicepresidente è molto apprezzato grazie al suo grande dinamismo ed impegno basato su idee e progetti.

Dopo le dimissioni dell’assessore Dolce, il quale ha deciso di tornare alla vita di docente universitario, e l’incarico a Marcello Minenna, Occhiuto ha voluto rendere sempre più centrale la figura di Princi, attraverso l’attribuzione di nuove deleghe. Nel decreto odierno, il presidente della Giunta regionale, decide “di modificare la delega conferita alla D.ssa Giusy Princi, conferendole l’incarico di Vice Presidente della Giunta regionale che, nella predetta qualità, svolge funzioni vicarie, sostituendo il Presidente in caso di assenza o impedimento, nell’esercizio dei poteri, delle funzioni e delle prerogative di questi, anche nei rapporti istituzionali presso la Conferenza Stato-Regioni e presso l’Ufficio di Presidenza dei Presidenti delle Regioni. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le funzioni vicarie sono esercitate dall’Assessore più anziano di età e così a seguire. La sostituzione nelle funzioni presidenziali ha luogo al solo verificarsi del presupposto, senza necessità di ulteriori provvedimenti accertativi o costitutivi. Al Vice Presidente sono, altresì, delegate le competenze di indirizzo politico nelle seguenti materie: Istruzione, Alta Formazione e Pari Opportunità, ITS, Edilizia Scolastica ed Impiantistica sportiva, Economia e Finanze, Azioni di Sviluppo per l’area dello stretto e la Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

Inoltre, saranno attribute a Giusi Princi anche le deleghe della Cultura, Università, Ricerca e Sport. Insomma, nuovi impegni e nuove sfide per il vicepresidente, la quale saprà sicuramente portare avanti un lavoro proficuo e positivo per la Calabria.