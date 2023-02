Regionali 2023: anche oggi seggi aperti in Lazio e Lombardia, affluenza bassissima

13 Febbraio 2023 10:16

Hanno riaperto questa mattina alle ore 07:00 i seggi per le elezioni regionali 2023 in Lombardia e nel Lazio per il secondo giorno di votazioni. Si può votare sino alle 15, subito dopo avrà inizio lo scrutinio che StrettoWeb seguirà in diretta. L’affluenza ai seggi è bassissima: alla chiusura, ieri sera alle ore 23:00, aveva votato il 29,72% (rispetto al 70,63% del 2018 ma si votava in un solo giorno). Lo rende noto il sito del Viminale. In Lombardia l’affluenza è del 31,78%, mentre nel Lazio del 26,28%.

Liste e candidati

Per le elezioni regionali del Lazio sono cinque in tutto i candidati alla guida della regione Lazio. Si tratta di: Alessio D’Amato (Partito Democratico, Lista Civica D’Amato, +Europa-Radicali, Volt, Verdi-Sinistra, Psi, Terzo Polo di Italia Viva-Azione), Francesco Rocca (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Unione di centro, Civica per Rocca), Donatella Bianchi: (Movimento 5 Stelle, Polo Progressista), Rosa Rinaldi (Unione Popolare), Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano).

In Lombardia la partita è tra il presidente uscente Attilio Fontana (Centro/Destra), Pierfrancesco Majorino (Centro/Sinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione Popolare). In totale, sono 1.015 i candidati consiglieri regionali per 12 liste complessive. Alcuni di loro sono conosciuti anche sul piano nazionale: è il caso del virologo Fabrizio Pregliasco, del direttore d’orchestra Alberto Veronesi, figlio dell’oncologo Umberto Veronesi, del giornalista Vittorio Feltri e del suo collega, Maso Notarianni, marito di Cecilia Strada.