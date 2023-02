13 Febbraio 2023 20:09

In base alla IV proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai per le elezioni regionali, nel Lazio Fratelli d’Italia è primo partito con il 33,1%, seguono il Partito democratico con il 21,5%, il M5S con l’8,8%, la Lega e Forza Italia con l’8%, Azione -Italia Viva 4,8%.

La lista civica D’Amato presidente è al 3,3%, Alleanza Verdi-Sinistra al 2,5%, Lista Civica Rocca Presidente al 2,3%, Udc all’1,5%, Noi Moderati-Rinascimento 1,3%. La copertura del campione è del 37%.