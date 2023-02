Reggio, Via Villini Svizzeri è un campo minato: voragini sempre più profonde, coperte con la sabbia

7 Febbraio 2023 15:15

Continua la vergogna in Via Villini Svizzeri-Diramazione Gullì, a Reggio Calabria. Le voragini segnalate più volte dai lettori nelle ultime settimane rimangono lì, anzi sono sempre più profonde. Nessun segnale, nessuna risposta, alle sollecitazioni di cittadini e residenti, imbufaliti col Comune: “Sindaco e Assessore al ramo dove sono?”, ci fanno sapere in accompagnamento alle foto inviate alla nostra redazione (a corredo dell’articolo). La situazione continua a essere insostenibile per automobilisti ma anche passanti, soprattutto anziani, che rischiano di cadere. La via è diventata un campo minato, sempre più difficile da transitare. Ma le ultime immagini raccontano anche di quella che è una vera e propria beffa: alcune buche sono state coperte con la sabbia. Un lavoro di facciata e anche piuttosto “ingannevole”.