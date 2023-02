Reggio, è polemica: “rifiuti su commemorazione defunti. E l’Amministrazione invita i negazionisti”

10 Febbraio 2023 11:41

“L’area Griso-Laboccetta ospita, da circa diciannove anni, una targa intitolata a Norma Cossetto: una giovane studentessa vittima delle persecuzioni titine perpetrate nei confronti della popolazione giuliano-dalmata. Il Comitato 10 Febbraio, impegnato nella tutela della memoria di questa tragedia italiana, sta affrontando un’operazione di ostracismo sul fronte culturale, politico e associativo. Il sito, infatti, è affidato dalla Città Metropolitana all’associazione “Ulysses”, la cui presidente è la professoressa Marisa Cagliostro. Quest’ultima si rifiuta – senza pudore alcuno – di concedere una singola ora per la commemorazione dei defunti, nonostante l’autorizzazione regolarmente concessa per l’evento. L’amministrazione locale, dal canto suo, invita storici negazionisti per lavare la propria coscienza storica”. Così in una nota il Comitato 10 Febbraio.

“L’anno scorso, addirittura, la targa commemorativa venne coperta da manifesti promoventi un concerto – si legge ancora – Ricordiamo ancora la proverbiale pezza peggiore del buco: l’associazione che gestisce il sito, infatti, non si scusò e avanzò l’idea di spostare la targa in luogo più “discreto”. Cioè, nascosta come una nudità di cui vergognarsi. La richiesta d’intitolazione della scalinata adiacente è, ad oggi, in sospeso e la città non ha ancora una via dedicata ai nostri compatrioti; auspichiamo la rapida risoluzione di tale lacuna, affinché sia adempiuto un prioritario dovere civico. Nel frattempo, fiduciosi del buon senso, della città metropolitana, proprietaria del sito, vi diamo appuntamento a sabato 11, ore 18:00, per commemorare assieme i nostri martiri. Quest’anno più che mai, la presenza è importantissima”, conclude il Comitato.