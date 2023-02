Reggio, parte il maxi progetto di Lady Inzaghi: domani oltre 1.000 studenti puliranno aree della città

9 Febbraio 2023 18:43

“Dopo mille e più vicissitudini, finte allerte meteo e quant’altro, posso finalmente dirvi che il maxi progetto per Reggio Calabria, su cui stavamo lavorando da tempo, si farà domani. Domattina ci sarà la partecipazione di un istituto tecnico di Reggio e di una parte di un Liceo sempre di Reggio, che si prenderà cura della città”. Queste parole sono state pronunciate da Angela Robusti sui social. Dopo aver avviato le prime iniziative sociali nella città dello Stretto, domani il progetto della dolce metà dell’allenatore della Reggina Pippo Inzaghi segnerà una svolta.

“Chiunque voglia unirsi, noi ci siamo, sarà un movimento unico e speciale, ci saranno oltre 1.000 ragazzi che daranno l’esempio su come si può migliorare la situazione dal punto di vista dei rifiuti. Vi insegneranno bene come si differenzia. Le aree interessate saranno il Lido e il Rione Marconi“, continua Angela. “L’area del Lido – prosegue – va dal Lido Comunale al Circolo Velico e vedrà più o meno 1000 ragazzi impegnati nella raccolta differenziata della spiaggia. L’area del Rione Marconi è una zona in cui passo spesso, molto comoda ma bistrattata. Ci occuperemo della pulizia del campetto da calcio e del Parco, insieme all’azienda Teknoservice, che ci ha fornito il materiale gratuitamente. In quella zona molto spesso dei cittadini senza civiltà buttano i rifiuti e li scaricano in questa zona popolare che non merita un trattamento del genere”.

Dopo gli annunci, Lady Inzaghi lancia anche un messaggio alla città relativamente ad alcune resistenze riscontrate per questa iniziativa: “molte persone mi hanno demoralizzato in questo progetto, sia adulti che giovani. Io invece penso che il cambiamento parta da un pensiero diverso e penso che la situazione dei fatti in cui si vive sia il frutto del modo di pensare delle persone. Se si pensa a un progetto positivo si è ancora più vicini alla realizzazione. E’ questo il messaggio che ho anche cercato di dare ai ragazzi che spesso hanno avuto i bastoni tra le ruote da parte di chi avrebbe potuto incoraggiarli, a volte gli adulti, a volte i genitori, a volte le istituzioni. Non scoraggiatevi, tutto quello che voi fate parte dai vostri pensieri e circondatevi di persone che possano trasmettere positività”.

Inutile, forse anche banale, ringraziare ancora una volta, per i messaggi e per i gesti, una donna che sin da subito si è presa a cuore questa città, aiutandola come se fosse quella di nascita. L’iniziativa di domani (di cui sarà protagonista, ricordiamo, mentre è in dolce attesa) ha il compito di sensibilizzare su un tema delicato e parte da chi avrà il compito di guidare il futuro di Reggio, i ragazzi, troppo spesso scoraggiati da chi invece oggi non è in grado di far fronte a una situazione diventata vergognosa e insostenibile, siano essi i genitori siano essi i ragazzi.