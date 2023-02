Reggio, l’Istituto “Maria Ausiliatrice” vince un contest: scelta tra le migliori 10 scuole d’Italia

21 Febbraio 2023 11:54

Gli alunni della Scuola Secondaria “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria, guidati e sostenuti dalla prof.ssa Annalisa Marra, docente di lettere dell’Istituto, vincono il contest di #ioleggoperchè2022. L’istituto “Maria Ausiliatrice “è stato selezionato, tra oltre 750 scuole, come una delle 10 più meritevoli del 2022, con il progetto per il quale è stato scelto l’originale titolo “La lettura che avvolge e coinvolge”, un’installazione di arte contemporanea realizzata dagli allievi e allestita sul corso Garibaldi di fronte alla libreria Ave-Ubik, partner del progetto. L’opera aveva un senso ben preciso: trasmettere il messaggio che, attraverso la lettura, ognuno di noi può sperimentare emozioni e sensazioni diverse. La sedia vuota era un invito per chiunque passasse a sedersi e provare la sensazione di essere avvolto e di conseguenza coinvolto dai titoli dei libri che pendevano dall’alto; l’ombrello rappresentava il riparo che i libri ci offrono dall’ignoranza e dalla solitudine; le parole colorate erano un invito all’immaginazione.

L’attività immersiva proposta dai ragazzi ha avuto come scopo quello di veicolare il concetto di “lettura come strumento di inclusione” e ha riscosso un enorme successo tra i passanti, che si sono fatti intervistare e hanno lasciato la loro testimonianza su quanto la lettura sia uno strumento di crescita e arricchimento personale. Grazie alla guida e al supporto della direttrice, suor Giuliana Luongo, della preside, suor Maria Ausilia Chiellino e della docente prof.ssa Annalisa Marra, gli allievi hanno avuto la possibilità di partecipare a un evento unico nel suo genere, mettendosi in gioco, superando un po’ di timidezza e scoprendo il valore inestimabile della cultura e della sua condivisione.