Reggio, al via l’iniziativa dell’Assessorato alle minoranze linguistiche del Comune

19 Febbraio 2023 10:57

Alla riscoperta di un patrimonio perduto: al via l’iniziativa dell’Assessorato alle minoranze linguistiche del Comune di Reggio Calabria. In occasione della Giornata Internazionale della lingua madre, lunedì 20 febbraio alle 16.30 a Palazzo San Giorgio partirà il progetto realizzato dall’Assessore Lucia Nucera con la sinergia di più soggetti “Alla riscoperta di un patrimonio perduto”. “Ringrazio gli importanti relatori che interverranno – ha affermato l’Assessore Nucera – questo è solo il primo delle tante iniziative che coinvolgeranno la città e in particolare le scuole per la valorizzazione della lingua greca di Calabria. Vi aspetto”.