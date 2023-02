Reggio: “si prenda esempio da Angela Robusti per compensare lacune e inefficienze del Comune”

13 Febbraio 2023 12:17

Due anni fa (era il 14 febbraio 2021) il Movimento “La Calabria che vogliamo” assieme ad alcuni volontari e cittadini trascorreva la mattinata di San Valentino con un’iniziativa sociale che mirava a ridare dignità e decoro al cimitero di Modena a Reggio Calabria, sommerso dai rifiuti. In quei luoghi sacri, dove riposano i nostri cari, era dovuto intervenire il nostro movimento a compensare l’impreparazione e l’indifferenza dell’amministrazione comunale. A distanza di due anni, una simile iniziativa organizzata da Angela Robusti (compagna di Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina) ha visto partecipare più di 1500 studenti, impegnati a ripulire l’area del Lido Comunale e il Rione Marconi. Giuseppe Nucera, presidente del Movimento “La Calabria che vogliamo”, si complimenta per l’iniziativa e al contempo evidenzia come debba essere ancora lo spirito intraprendente di cittadini e associazioni a compensare le lacune e inefficienze dell’amministrazione comunale.

“E’ stato un bel messaggio vedere centinaia di studenti reggini, coloro che raccoglieranno il testimone e saranno protagonisti del futuro della nostra città, impegnati a ripulire alcuni luoghi della città. Apprezzabile la volontà mostrata dalla signora Angela Robusti nel portare avanti questa iniziativa, peraltro non la prima che organizza a Reggio Calabria. Mi auguro – dichiara Nucera – che la comunità femminile reggina dei clubs services e delle varie associazioni prenda spunto e si faccia promotrice di altrettante buone pratiche di cui, purtroppo, si continua ad avvertire il bisogno”.

“Convinto, oggi come ieri, della bontà del proverbio cinese ‘Pulisci davanti all’uscio di casa e tutta la città sarà pulita’, mi auguro che l’amministrazione comunale possa mettere in campo azioni più incisive e una programmazione ad ampio respiro per risolvere l’annosa problematica della situazione rifiuti. Atteso – conclude il già presidente di Confindustria Rc – che ogni cittadino è chiamato a fare la propria parte, differenziando in maniera corretta e mettendo la civiltà al centro dell’agire quotidiano”.