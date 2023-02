Reggio, l’impegno del Club Winner per valorizzare l’Area sacra del Santuario Griso-Laboccetta

7 Febbraio 2023 22:54

In un bel pomeriggio di sole invernale, il 7 febbraio, le Socie e la Presidente Rory Lo Faro Modafferi del Club Inner Wheel di Reggio Calabria hanno assistito alla piantumazione di piante di edera rampicante, donate per valorizzare l’Area sacra del Santuario Griso Laboccetta, tutelata dalla Prof. Marisa Cagliostro, Presidente dell’Associazione culturale Ulysses, che ha reso fruibile l’Area archeologica di Via Demetrio Tripepi dedicato al culto della dea Demetra e della figlia Kore-Persefone e caratterizzato da una pluralità di aspetti e da pratiche rituali un tempo strettamente connesse ai vari cicli della vita femminile.

Scrigno prezioso quello dell’Area Sacra che, grazie alla tenacia e dell’Arch. Cagliostro, presente all’incontro, ultimamente sta ricevendo l’attenzione che merita, così che la Cultura e l’Arte possano diventare sempre più linfa vitale per la nostra città, elementi centrali dei Service del Club Inner Wheel.