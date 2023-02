“Reggio Caput Mundi”, iniziativa dei giovani di FDI per chiedere il rilancio della città

22 Febbraio 2023 15:15

“Questa città deve prendere coscienza del ruolo che può ritagliarsi nell’immediato futuro d’Italia e d’Europa ma per farlo serve un’amministrazione comunale che comprenda l’opportunità che ha questa terra e che la metta in condizione di coglierla”. Così Giuseppe Vacalebre, presidente di Gioventù Nazionale Calabria il movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni, ha annunciato il convegno organizzato per domani, dalla Federazione Metropolitana di Gioventù Nazionale Reggio Calabria, alle ore 18 nella sala conferenze di Palazzo San Giorgio e che vedrà la presenza dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo, del capogruppo in Regione Calabria Giuseppe Neri e del capogruppo al Comune di Reggio Calabria Demetrio Marino, con l’intento di approfondire l’attualità geopolitica che investe l’area mediterranea e le necessità di sviluppo del territorio reggino e calabrese necessarie per far sì che la città dello Stretto esca da questa fase di declino e torni ad avere un ruolo da protagonista per il riscatto del Meridione.