A Reggio Calabria “esplode” l’asfalto: maxi perdita inonda un intero quartiere, “era per questo l’allerta meteo?” | FOTO LIVE

9 Febbraio 2023 15:20

Esattamente come previsto dalle previsioni meteo di MeteoWeb, a Reggio Calabria non piove e non c’è vento: l’Aspromonte protegge la città e tutta l’area dello Stretto da ogni tempesta che arriva da est, e mentre tutt’intorno sta succedendo il finimondo meteorologico con fenomeni devastanti, tra Reggio e Messina la situazione è calma. Nonostante questo scenario ampiamente previsto da tutti i meteorologi, i sindaci si sono affrettati ieri a chiudere le scuole e diramare la massima allerta meteo anche a Reggio città, così come a Messina città, oltre ogni reale base scientifica e meteorologica.

Sarà forse per l’imbarazzo dell’ennesima giornata tranquilla con le scuole chiuse, dell’ennesimo falso allarme lanciato alla popolazione, che a Reggio Calabria c’era l’esigenza di dare l’impressione di avere qualche… criticità atmosferica! Ed è così che in via Nazionale Pentimele, tra Santa Caterina e Archi, lungo un tratto di oltre 200 metri la strada è completamente allagata per una maxi perdita improvvisamente sgorgata dall’asfalto determinando pesanti criticità, per giunta nella zona in cui ieri era stato allestito un cantiere (già oggi abbandonato, forse proprio per l’allerta meteo!).

Sarà il destino o un colpo di fortuna, ma chissà: i residenti stanno ironizzando sul fatto che forse l’allerta meteo e il blocco del neonato cantiere erano legati all’ennesima maxi perdita della rete idrica, che sta provocando disagi alla circolazione in un’importantissima arteria cittadina. Un’ipotesi subito smentita dalla realtà: se così fosse, visto il numero di perdite, voragini e disservizi, a Reggio Calabria dovrebbe essere allerta rossa ogni giorno.