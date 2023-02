Reggio Calabria: venerdì la presentazione del progetto “Caro diario…”

15 Febbraio 2023 12:52

Venerdì 17 febbraio, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna G.Marino dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Caro diario…”.

Conoscere per accogliere, la nuova iniziativa culturale pensata dalla Fondazione Scopelliti, in collaborazione con l’Accademia, rivolta agli studenti, in occasione dell’edizione 2023 del Campus della legalità. Durante la conferenza verrà presentato il workshop fotografico dedicato alla valorizzazione del territorio.