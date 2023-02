Reggio Calabria: l’ufficio pastorale Sport turismo e tempo libero organizza degli incontri formativi

15 Febbraio 2023 13:53

L’ufficio pastorale Sport turismo e tempo libero nell’ambito della programmazione annuale delle attività sul tema “Al traguardo con la fede”, inserite nel più ampio cammino sinodale, il cui tema, “I Cantieri di Betania”, indirizza il cammino intrapreso, inizia con tutte le parrocchie della Arcidiocesi di Reggio Calabria -Bova degli incontri formativi per iniziare un percorso di evangelizzazione e delle programmazioni varie con l’attività dell’ufficio. “Il primo incontro- afferma il direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero don Giovanni Zampaglione – sarà a Melito di Porto Salvo venerdì 17 febbraio ore 18:00 presso il Salone Parrocchiale di S.Giuseppe. Dopo Melito incontreremo le comunità parrocchiali di Reggio Calabria. Prevediamo, se ci sarà la collaborazione dei parroci e di tutti, di incontrare tutte le parrocchie della diocesi. Questo ufficio è disponibile ad accogliere le richieste di tutti e di calenderizzare di volta in volta gli incontri basta scrivere all’email turismosport.diocesirc@gmail.com”.

“Questo ufficio inoltre grazie al gioco di squadra di tutti e in sinergia con gli altri uffici della diocesi con spirito di semplicità e tanta collaborazione ha in cantiere oltre al programma prefissato di portare avanti tante idee ed io dal profondo del cuore ringrazio tutti per quello che fanno per la nostra diocesi. Ringrazio, inoltre, S.E.Mons Fortunato Morrone per la fiducia. A tutti mi sento di ripetere e dire Sursum, corda semper“, conclude Don Zampaglione.