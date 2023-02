Reggio Calabria, traffico in tilt nel centro storico: camion bloccato in piazza Sant’Agostino | FOTO

23 Febbraio 2023 11:12

Traffico veicolare in tilt questa mattina nel centro storico di Reggio Calabria. Come è possibile vedere dalla gallery fotografica in alto a corredo dell’articolo, un camion articolato è rimasto bloccato in piazza Sant’Agostino, svoltando da via San Francesco da Paola verso via Cairoli. Il camion si è trovato probabilmente in difficoltà a causa della automobili parcheggiate. I disagi per le auto di passaggio sono stati molti e soprattutto per gli autobus provenienti da piazza Garibaldi e diretti verso la zona Nord della città, rimasti completamente fermi a lungo.

Il problema, tra l’altro, si è verificato in una fascia oraria in cui il traffico in zona è intenso. I disagi hanno dunque influito anche sulla circolazione veicolare in tutto il centro storico.