Reggio Calabria, il 23 febbraio la presentazione dello spettacolo “Diversamente uguali” | INFO e PROGRAMMA

22 Febbraio 2023 14:57

È tutto pronto per “Diversamente uguali. Insieme per il futuro“, lo spettacolo di beneficenza organizzato per sostenere “AgediLab – Laboratori di autonomie”, il Progetto destinato alle persone con disabilità. Una raccolta fondi che vede schierati accanto ad Agedi Odv tutte le Istituzioni del Territorio, Banca Mediolanum, gli Ordini professionali, il mondo delle Associazioni, tante attività private, gli artisti reggini. Adesso tocca ai reggini.

Fondamentale sarà infatti l’apporto dei liberi cittadini che, acquistando i biglietti dell’evento di domenica sera, daranno man forte al grande Progetto sociale. Tutto il ricavato sarà devoluto ai “Laboratori di autonomie”. I comunicati stampa diffusi nel corso di queste settimane hanno illustrato i particolari del Progetto AgediLab, chi lo supporta, come e perché. Ora è il momento di far parlare il palco e la platea, di stringersi tutti attorno a questa splendida iniziativa, attraverso un abbraccio collettivo che sarà quello della serata di domenica al Teatro comunale “Cilea”.

Tutti i dettagli del grande spettacolo saranno resi noti in conferenza stampa domani, GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO, alle ORE 9:30, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. All’incontro con gli operatori dell’Informazione interverranno il Presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti, Natalia Spanò, il Global family banker di Banca Mediolanum, Alfonso Faccioli, il Presidente dell’Associazione AGEDI OdV, Maria Mirella Gangeri, il Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, il Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, il Vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Giusi Princi.