Reggio, l’eurodeputato Sofo su Ponte, Statale 106 e Zes: “manca una visione di sviluppo” | INTERVISTA

23 Febbraio 2023 21:52

Si è svolto questa sera un convegno, presso Palazzo San Giorgio, organizzato dalla Federazione Metropolitana di Gioventù Nazionale di Reggio Calabria, e che ha visto la presenza dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo, del capogruppo in Regione Calabria Giuseppe Neri e del capogruppo al Comune di Reggio Calabria, Demetrio Marino. Ai microfoni di StrettoWeb, l’eurodeputato Sofo, ha detto: “c’è la necessità di sviluppo del territorio reggino e calabrese. Lo ritengo necessario per far sì che la città dello Stretto esca da questa fase di declino e torni ad avere un ruolo da protagonista per il riscatto del Meridione. Ho fatto tante battaglie per questa terra: ad esempio la Statale 106 che arriverà sino a Reggio grazie alle nostre sollecitazioni. Numerose interrogazioni sono state presentate per il Ponte sullo Stretto, che reputo fondamentale per il Sud”, rimarca. “Il reddito di cittadinanza? Così è insostenibile come il superbonus che è solo una bolla speculativa. La Zes? La Calabria ha bisogno di infrastrutture e di un gran lavoro di immagine”, evidenza.

“Questa città deve prendere coscienza del ruolo che può ritagliarsi nell’immediato futuro d’Italia e d’Europa ma per farlo serve un’amministrazione comunale che comprenda l’opportunità che ha questa terra e che la metta in condizione di coglierla”, sottolinea Giuseppe Vacalebre, presidente di Gioventù Nazionale Calabria.