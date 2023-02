14 Febbraio 2023 09:46

E’ stato rinvenuto in via Miraglia a Reggio Calabria, davanti alla Prefettura, un paio di occhiali da vista marca Zippo montatura nera e stecche rosse. Chiunque avesse perso l’oggetto si può recare presso il Corpo di Guardia della Polizia di Stato in Prefettura a Reggio Calabria.