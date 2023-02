Reggio Calabria, smarritto un cane da ieri sera: l’appello per ritrovarlo | INFO E FOTO

25 Febbraio 2023 13:49

E’ stato smarrito ieri sera da Reggio Calabria, Axel, un cucciolo che dopo essere stato aggredito per strada da un pitbull, per la paura è scappato. Axel si è allontanato ieri sera intorno alle 22:30 da via Riparo Vecchio a Cannavò n. 64D, zona collinare della città. Axel ha il microchip e al momento della scomparsa indossava lo stesso maglioncino che è visibile nella foto a corredo dell’articolo. Chiunque dovesse trovarlo può contattare i proprietari ai numeri: 3400666515 – 3713588159.