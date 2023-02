Reggio Calabria, 2ª edizione Concorso fotografico “Sergio Tralongo” | INFO e REGOLAMENTO

17 Febbraio 2023 12:06

Dopo il successo della prima edizione, l’associazione “Stazione Ornitologica Calabrese” ed il “Cine Foto Club Vanni Andreoni” organizzano la seconda edizione del concorso fotografico nazionale “Sergio Tralongo”, raccomandazione FIAF 2023U01 e patrocinato da: Associazione Fotografi Naturalisti Italiani e Comune di Campo Calabro. L’evento è dedicato alla fotografia naturalistica.

Il compito di tale fotografia è quello di descrivere, nei loro ambienti naturali, animali allo stato selvatico, vegetali non coltivati, paesaggi, eventi naturali, formazioni geologiche e fenomeni meteorologici. Non è ammessa la presenza dell’uomo e/o dei suoi manufatti, se non dove questi siano considerabili parte integrante della vita e delle abitudini dei soggetti.

Le categorie

Il concorso è articolato in quattro categorie a tema naturalistico per file digitali di seguito elencati:

A) Paesaggio naturale – PA (TRAD)

B) Mondo vegetale e funghi – VRA (TRAD)

C) Mondo animale – VRB (TRAD)

D) Paesaggi aspromontani VRC (TRAD)

Possono essere inviate un numero massimo di 4 immagini, per ogni categoria per un massimo di 16 immagini. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi, senza distinzione tra amatori o professionisti, residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano, o comunque cittadini italiani. La quota di partecipazione è stabilita in € 10,00 a partecipante (per i soci iscritti FIAF ad AFNI la quota è ridotta a € 8,00) indistintamente dal numero di categorie a cui si partecipa e dal numero di foto inviate. La quota deve essere inviata tramite bonifico al conto corrente IBAN – IT06X0306909606100000165722 intestato a: Stazione Ornitologica Calabrese causale: “nome cognome quota iscrizione concorso fotografico Sergio Tralongo”.

Il calendario

Apertura concorso: 1 febbraio

Termine presentazione opere: 11 aprile Riunione Giuria: 15 e 16 aprile

Comunicazione risultati dal: 24 aprile Premiazione: 29 aprile

Catalogo online: 28 maggio

La giuria

La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è unica per le quattro categorie ed è costituita da:

Ezio Giuffrè: consigliere direttivo AFNI, responsabile mostre fotografiche nazionali AFNI;

Biagio Salerno: AFI – EFIAF – EFIAP/B, fotografo naturalista, membro della commissione concorsi Fiaf, socio Afni;

Ioannis Schinezos: fotografo professionista e pubblicista, art director e coordinatore di edizione di Asferico;

Daniela Sidari: AFI, Docente Fiaf, Consigliere Nazionale FIAF;

Giovanni Spinella: Coordinatore regionale AFNI sezione Sicilia, naturalista e fotografo naturalista.

I premi

In questa edizione del concorso i premi in palio ammontano ad un valore complessivo di € 1.300 €.

Il vincitore assoluto, scelto dalla giuria per discussione collegiale tra le vincitrici dei temi A, B e C: Diploma FIAF più Trofeo Sergio Tralongo + un buono Amazon del valore 200,00 € + un volume della collana AFNI “I grandi ecosistemi italiani” + un abbonamento annuale alla rivista Asferico + un soggiorno di due notti ed un’escursione, per due persone, in mezza pensione presso il Park Hotel Bellavista **** (Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte). Il soggiorno è valido dal 29 aprile al 31 luglio 2023;

Per ogni vincitore della sezione A, B e C (ad esclusione del “vincitore assoluto”, già destinatario dei premi elencati al punto precedente): Diploma FIAF più un buono Amazon del valore 100,00

€ + un abbonamento annuale alla rivista Asferico;

Per il vincitore della categoria D: Diploma FIAF più un piatto in ceramica (pezzo unico) + un

buono Amazon del valore 100,00 € + un abbonamento annuale alla rivista Asferico;

Due menzioni d'onore per ogni categoria.

Per consultare il regolamento completo con tutte le informazioni riguardanti le foto, le modalità di partecipazione e tutto il materiale ammesso e non ammesso al concorso, scaricare il seguente file: bando concorso “Sergio Tralongo” 2ª edizione.