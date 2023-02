Reggio Calabria, nelle scuole “Galilei-Pascoli”, “Catanoso-De Gasperi” e “G.Moscato” inizia “Natura Magna – Natura Bella”

13 Febbraio 2023 17:48

Si appresta ad iniziare presso gli Istituti Comprensivi “Galilei – Pascoli”, “Catanoso – De Gasperi” e “G. Moscato” “Natura Magna – Natura bella“, progetto del Miur che porta la lingua e la cultura Greca di Calabria all’interno delle scuole.

Coordinato dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli ” (scuola capofila) Avv. Lucia Zavettieri e con la collaborazione dei Dirigenti delle altre due scuole, Ing. Ubaldini Antonino per l’Istituto Comprensivo “G. Moscato” ed il Dott. Marco Geria per l’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi”, il progetto ha la finalità far conoscere agli studenti la cultura e la lingua dei Greci di Calabria attraverso “gli stili di vita sostenibili nella Magna Graecia”.

Il progetto vedrà alcune ore in compresenza con le altre materie, alcune ore in metodologia clil ed ora extracurriculari. Gli studenti conosceranno i parlanti madrelingua che terranno lezioni specialistiche e visiteranno i luoghi della Grecìa calabrese. Emise echome na plateome greco!