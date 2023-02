Reggio Calabria, l’I.C. “Vittorini” partecipa a un importante progetto europeo sull’ambiente

27 Febbraio 2023 12:00

Anche quest’anno l’I.C. Elio Vittorini farà parte di un progetto internazionale molto prestigioso, l’eTwinning che prevede, oltre alla presenza dell’istituto messinese, la partecipazione anche di due altre scuole italiane ed altrettante spagnole.

Questa iniziativa, che nasce dalle sinergie di una comunità europea di insegnanti attiva nel promuovere i gemellaggi tra scuole, è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Vittorini, un’offerta che punta a raggiungere risultati di eccellenza per i propri alunni.

Il tema su cui si confronteranno alunni ed insegnanti è “Mother Eart” e lo faranno incontrandosi in un’area virtuale denominata “Twinspace” dove riusciranno a scambiarsi idee e contenuti per personalizzare questo ambizioso progetto didattico internazionale.

Mother Earth, due semplici parole che riescono ad aver un significato diretto ma, allo stesso tempo, profondo. La scelta di questo tema è di cruciale importanza, visto il periodo che stiamo vivendo, caratterizzato da grandi cambiamenti climatici e da una particolare attenzione verso il nostro Pianeta, che sta soffrendo di una crisi ecologica senza precedenti.

La Madre Terra, dunque, è vista come una madre generosa che ci nutre, senza volere nulla in cambio, ma che merita solo il nostro massimo rispetto. Progetti come questo che, coinvolgono principalmente alunni di scuola secondaria di primo e secondo grado, aiutano a formare, tramite riflessioni, spunti e scambi interculturali, una generazione di ragazzi e ragazze, che diventeranno uomini e donne, coscienti e responsabili, nei confronti del Pianeta in cui viviamo. Un pianeta con enormi biodiversità, con moltissime varietà di forme di vita presenti che interagiscono all’interno di altrettanti ecosistemi, di cui dovremmo prenderci cura riconoscendone l’importanza.