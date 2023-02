Reggio Calabria, gli scout della chiesa del “Soccorso” ripuliscono il Parco Lineare Sud dai rifiuti | FOTO

26 Febbraio 2023 16:22

“In qualità di Presidente dell’Associazione senza scopo di lucro APS ETS ERRECCITRE, che ha come fine il supporto ai gruppi scout e in particolar modo al gruppo scout Reggio Calabria 3 – FSE “Santa Maria del Divino Soccorso” presente nella omonima parrocchia, con il quale collabora strettamente, porto a conoscenza della attività conclusasi oggi 26 febbraio in occasione della giornata del ricordo del fondatore dello Scoutismo“. È quanto affermato da Alessio Mamone, Presidente dell’Associazione senza scopo di lucro APS ETS ERRECCITRE.

“Da più di 100 anni il movimento scout si prefigge di ‘lasciare il mondo un pò migliore di come lo abbiamo trovato’ (Lord Baden Powell). – aggiunge Mamone – Non riscopriamo adesso l’amore per la natura e per il creato ed abbiamo scelto un modo particolare per ricordare questa giornata di festa, riprendendo quindi simbolicamente il testimone di quando si ripuliva il mondo senza tutta questa, a nostro parere positiva, attuale esposizione sociale e mediatica e desiderando con piacere affiancarci a quanti più importanti di noi hanno fatto di buono negli ultimi periodi per la nostra città. Porto quindi a conoscenza dell’attività di pulizia del Parco Lineare Sud lato ex Capannina che il gruppo scout ha effettuato stamattina“.

“Dai più piccoli ai più grandi hanno, con grande piacere, accolto il nostro invito. Convinti che la nostra resta ‘una piccola goccia nell’oceano ma che senza questa goccia l’Oceano sarebbe più piccolo’ (Madre Teresa di Calcutta), ritengo opportuno chiedere la pubblicazione di questa testimonianza per provare ad invogliare ancor di più altre associazioni a partecipare alla ‘staffetta’ civica di rinnamoramento dal basso della nostra città, non nascondendo inoltre che farebbe molto piacere ai ragazzi del gruppo scout incontrare la famiglia Inzaghi/Robusti per cementare questo punto di vista concreto di partecipazione Civica.

Ringrazio infine la capogruppo Daniela Riggio in rappresentanza del gruppo scout per essere riuscita a concretizzare questo bel progetto autofinanziato. Inoltre con l’iniziativa ‘un euro per i meno fortunati’, che riprende una iniziativa simile portata a compimento quasi 100 anni fa in occasione di un incontro scout mondiale, è stata raccolta una piccola somma che verrà consegnata ad una associazione già contattata che saprà metterla a disposizione per attività a favore dei più deboli“, conclude Mamone.