Reggio Calabria, Giovanni Santoro: “sul turismo manca una visione, le mie proposte”

7 Febbraio 2023 20:22

Prosegue l’appuntamento su Antenna Febea, il martedì dalle ore 19:30, con Tonino Massara e Giovanni Santoro, imprenditore ed ex presidente della Confcommercio per ben 7 anni. In questa puntata si è discusso di turismo con Santoro che si è soffermato, nella prima fase della trasmissione, sulle navi da crociera: “avremo 5 arrivi nel nostro porto nel 2023, da aprile ad ottobre, e sicuramente è qualcosa di importante e positivo. Credo però che, i turisti, non dovrebbero essere accolti da 15 gazebo a scopo commerciale, che non fanno altro che penalizzare i negozi fissi, magari sarebbe opportuno accogliere le persone con un po’ di folklore e spiegando le nostre bellezze”. “Vorrei sottolineare che arriveranno navi piccole e addirittura, il 16 e 23 ottobre, un bellissimo veliero”, rimarca Santoro.

“Piuttosto dovremmo iniziare a pensare al nostro porto come un punto di riferimento per mega yacht, anche se ci sarebbe la difficoltà della mancanza di una pompa di benzina. La verità è che manca una visione di città turistica, basti pensare che, Comune e Città metropolitana, non posso andare alla Bit di Milano a Febbraio per presentare le crociere che saranno solo due mesi dopo. Urge visione e programmazione che indubbiamente manca”, rimarca Santoro.

Santoro propone: “dovremmo offrire una notte gratuita ai testimonial che rimarcano le cose positive della nostra terra. Faccio due esempi: Jovanotti ha fatto spopolare Reggio Calabria e provincia quando ha girato nelle nostre zone un video di una sua canzone e Pippo Inzaghi e moglie stanno sponsorizzando Reggio in tutti i modi. Quando visitano la nostra città si innamorano tutti”, sottolinea Santoro. “La tassa di soggiorno? Il comune ci spieghi come ha speso i soldi in tutti questi anni, si dovrebbero sfruttare per il turismo e per il miglioramento delle strutture”, conclude Santoro.