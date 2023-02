Reggio Calabria, ritrovato il cucciolo scomparso da ieri: è ricoverato in gravi condizioni

25 Febbraio 2023 16:20

Dopo la segnalazione di StrettoWeb una lettrice si è proposta alla famiglia che dalla serata di ieri aveva perso il piccolo Axel a Reggio Calabria, nella ricerca affinchè il cagnolino potesse ritornare tra le braccia dei proprietari. Il cucciolo è stato ritrovato e ricoverato in gravi condizioni a seguito della violenta aggressione subita da parte del pitbull. Axel adesso è in cura con flebo per le ferite riportate e l’emorragia interna che ne stava compromettendo la morte se non fosse stato ritrovato proprio in extremis.