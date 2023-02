Reggio Calabria: ripulita la strada dopo il crollo del muro a Bovetto | FOTO

6 Febbraio 2023 18:05

Per fortuna è stato solo tanto spavento, anche se adesso la zona rimane scoperta. E’ stata ripulita oggi la strada a Bovetto, zona sud di Reggio Calabria, su cui si era letteralmente staccato un pezzo di muro di un ex fabbrica, cadendo sulla carreggiata e impedendo il transito. L’episodio si era verificato ieri, nel primo pomeriggio. Il forte vento, infatti, ha sradicato totalmente il muro, vecchio, cadendo in strada. Per fortuna, in quei pochi terribili secondi, nessuno transitava da quelle parti. I residenti della zona, spaventati, hanno avvertito i Vigili del Fuoco, i quali hanno immediatamente recintato l’area, oggi totalmente ripulita, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.