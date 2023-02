Reggio Calabria, Rete Comitati di Quartiere aggiorna i cittadini sulle proprie novità e iniziative

22 Febbraio 2023 16:26

“Con il presente comunicato si intende aggiornare la collettività in merito alle attività che si stanno svolgendo per lo sviluppo del territorio reggino e il miglioramento dei servizi. Prima, tuttavia, è doveroso ricordare che da anni è stato avviato sul territorio reggino un percorso veramente straordinario, una vera rivoluzione culturale, che riguarda la costituzione della Rete dei Comitati di quartiere, formata da tutti quei cittadini virtuosi che ogni giorno, con dedizione, danno un contributo preziosissimo per lo sviluppo del proprio quartiere e dell’intera città, in modo completamente gratuito, senza troppa pubblicità, senza alcun premio o onorificenza, anzi, non di rado ci si trova a dover affrontare anche degli atteggiamenti ostruzionistici“. È quanto si legge in un comunicato trasmesso da Rete dei Comitati di Quartiere.

“Oltre alle attività svolte per migliorare le condizioni del proprio territorio, obiettivo comune e fondamentale dei rappresentanti dei Comitati di quartiere, facenti parte della Rete del Comune di Reggio Calabria, è quello di ottenere, dietro presentazione di una petizione popolare, il riconoscimento ufficiale in un Regolamento comunale che consenta la partecipazione dei cittadini alle attività di programmazione degli organi amministrativi e istituzionali, affinché le risorse pubbliche vengano impiegate secondo le effettive esigenze della collettività, senza sprechi o distorsioni, il tutto in linea con le vigenti normative. – prosegue la nota – A tal riguardo, sono state svolte delle riunioni e delle sedute di lavoro con gli organi istituzionali preposti, con importanti passi avanti, purtroppo poco pubblicizzati e quindi non adeguatamente compresi e apprezzati dall’intera collettività. Sempre in un quadro di concreta operatività e sinergia inter-istituzionale si rammenta inoltre la partecipazione al tavolo prefettizio con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (C.P.O.S.P.) ed un ringraziamento particolare va indirizzato ai rappresentanti delle forze dell’ordine che affiancano tale percorso e che spesso operano in silenzio, senza applausi“.

“Recentemente è stata inoltrata un’istanza congiunta al Sindaco FF di Reggio Calabria, al Segretario generale e per conoscenza alla Prefettura e Questura di Reggio Calabria, ove in particolare è stato chiesto al Sindaco di trasmettere una nota informativa verso tutti i dirigenti e responsabili di servizi, con l’invito ad una proficua collaborazione con i rappresentanti dei comitati di quartiere. – aggiunge Rete dei Comitati di Quartiere – Inoltre, a breve si terrà la seduta di lavoro con audizione presso la commissione consiliare competente, in seguito alla quale dovrebbe giungere alla delibera del Consiglio comunale il tanto travagliato disegno di Regolamento sui comitati di quartiere.

Con il presente aggiornamento si coglie infine l’occasione per invitare alla partecipazione tutti i cittadini, manifestando la propria adesione ai Comitati di quartiere già esistenti oppure costituendo un Comitato nelle zone sprovviste, con assistenza completamente gratuita, (segue elenco Comitati della Rete).

Rete dei Comitati di quartiere del Comune di Reggio Calabria: