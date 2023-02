Reggio Calabria: pulizia della villetta di Santa Caterina

25 Febbraio 2023 16:55

“Purtroppo, ancora una volta, dobbiamo denunciare lo stato di degrado e di totale abbandono in cui versa la villetta di Santa Caterina “Enza e Iliano Sant’Ambrogio” nonostante le continue richieste di interventi rivolte all’amministrazione comunale, rimaste lettera morta. La villetta è diventata una sorta di discarica con rifiuti abbandonati, fasci di rami accatastati qua e là, bottiglie, erbacce e quant’altro. Anche il piccolo parco giochi dei bambini è inutilizzabile, il camminamento presenta molte tavole divelte che costituiscono un pericolo costante per chi lo percorre“. E’ quanto afferma il Presidente Giuseppe Serranò dell’Associazione “Noi per Santa Caterina”

“Stamattina, alcuni volontari dell’Associazione “Noi per Santa Caterina”, hanno raccolto parte dei rifiuti, hanno sfrondato rami secchi e hanno ripristinato la funzionalità della fontana, facendo una pulizia sommaria nell’attesa del 5 Marzo: data in cui saranno chiamati a raccolta tutti i cittadini del quartiere che potranno unirsi ai volontari per ripulire la villetta in modo che si dia un po’ di decoro a ciò che rappresenta il fulcro del quartiere. Siamo certi che i nostri corrionali risponderanno positivamente a questo nostro appello e si uniranno numerosi a noi il 5 Marzo”, conclude.