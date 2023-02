Reggio Calabria, al via il progetto N.O.A. (Mai più solo) per i più bisognosi

17 Febbraio 2023 13:08

L’Istituto per la Famiglia Nazionale ODV dà il via al progetto N.O.A (Never you Own Alone-Mai

più solo), finanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del ministero del lavoro e delle politiche

sociali nell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale ai sensi

degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, della Regione Calabria, dimostrandosi ancora

una volta elemento trainante di iniziative virtuose tese alla rimozione di ogni forma di povertà.

L’Istituto per la Famiglia Nazionale ODV, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri opera in tutto il territorio nazionale con le sue 450 sedi dal 1994, provvedendo ai bisogni primari dei soggetti emarginati ed in stato di indigenza economica e sociale attraverso attività di volontariato cristianamente ispirati al fine di migliorane le condizioni di vita.

In un contesto difficile come quello calabrese, il progetto “N.O.A.” nasce dal voler sopperire ai bisogni del prossimo con la certezza che “nel bene del tuo prossimo sta il tuo bene”, motto che da ormai quasi 30 anni ispira le azioni dell’Istituto Per la Famiglia. Per farlo si intende formare e creare delle reti di volontari che siano pronte al servizio verso i bisognosi per offrire servizi, sostegno materiale e psicologico, assistenza, attività sociali, beni di prima necessità, e per rendere accessibili e fruibili alla totalità della popolazione quei servizi di cui spesso i bisognosi non riescono a goderne autonomamente a causa di impossibilità di vario genere.

Per la creazione di reti di volontari sarà fondamentale l’attività di formazione e sensibilizzazione di giovani nuovi volontari nelle scuole superiori del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria che saranno poi impegnati nella realizzazione di Giornate della Bontà che consisteranno nell’organizzazione di stand di promozione e raccolta fondi, raccolte di beni di prima necessità, eccedenze alimentari, vestiario, beni alimentari, e materiale sanitario.

In particolare il progetto N.O.A ( Never you Own Alone-Mai più solo) amplierà i servizi a sostegno dei bisognosi attivando l’attività dell’unità di strada, che prevede l’incontro sulla strada delle persone senza dimora, osservandole, ascoltandole ed affiancandole, allo scopo di creare una rete tra loro e le strutture pubbliche e private del territorio.

Infine, il progetto andrà a potenziare l’attività di supporto alle famiglie che sin dalla sua costituzione l’Istituto Per la Famiglia svolge, offrendo servizi e prestazioni a trecentosessanta gradi come supporto ai bisogni quotidiani, assistenza per disbrigo pratiche o esigenze, informazione, consulenza, rifornimento di spesa e vestiario.

“N.O.A.” vuole quindi dare una risposta concreta, attraverso i valori cristiani, a tutte le tipologie di bisognosi presenti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria che sempre di più versano in una condizione di grave indigenza e che spesso si ritrovano soli ad affrontare problemi quotidiani. Il centro e cuore dell’idea è la pronta azione per l’altro e il dono; i bisognosi troveranno nei nostri volontari dei punti di riferimento ai quali rivolgersi in qualsiasi momento e per qualsiasi tipo di bisogno: non saranno mai più soli.