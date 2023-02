Reggio Calabria, il progetto su giovani e sport: la ripartenza dopo la pandemia

24 Febbraio 2023 10:18

Il progetto Nazionale Ansmes realizzato dal Delegato regionale, con la collaborazione del Lions Club Villa San Giovanni “Fata Morgana” – SPORT E GIOVANI: IL RITORNO ALLO SPORT, ha un significato sociale di ripartenza di “Vita” per i ragazzi che, dopo il periodo pandemico, fanno fatica a riprendere le attività quotidiane che negli anni pre COVID erano di “normale amministrazione”. Lo Sport, con le sue sfaccettature e la possibilità di “scegliere” le discipline più confacenti, ad ogni ragazzo, può rappresentare un punto saldo di partenza per tornare alla normalità e spensieratezza. Gli incontri con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Radice-Alighieri di Catona che si terranno venerdì 24 Febbraio 2023 e sabato 25 Febbraio 2023 presso la sede della Scuola Primaria, via Regina Elena – Catona -rappresentano un momento importante per i ragazzi della scuola elementare e media “reduci” di un periodo storico quello degli ultimi anni che ha inciso, probabilmente in negativo, su coloro che si apprestano a scavalcare il muro della pubertà per raggiungere il tempo dell’adolescenza. Momento “complicato” della crescita che vede una “nuova forma mentis”, che può portare “insicurezza” nei rapporti, nei comportamenti, nell’attività sociale. In questo periodo di crescita i ragazzi hanno bisogno di attività che possono rappresentare degli obiettivi che hanno “il sapore della sfida” per dar forza a ciò che loro iniziano ad intravedere ed apprezzare i valori oggi negati della vita. Ecco: lo sport e l’attività motoria rappresentano uno dei principale contesti aggregatori giovanili del nostro tempo.

In questo situazione storica, la famiglia, la scuola e l’attività sportiva acquisiscono un ruolo fondamentale per la miglior crescita dei ragazzi. Solo affinando sempre di più la cultura si potranno aprire al mondo e grazie allo sport “fucina” di confronti reali e concreti potranno rafforzare il senso di apprezzamento della vittoria e l’accettazione della sconfitta, la quale risulta essere inizialmente negativa ma che nel tempo farà parte del bagaglio di esperienza di ogni ragazzo, portandolo a riflettere sui propri valori e facendo in modo di trovare la determinazione affinché gli stessi diventino un punto di forza da cui ripartire con la propria mente e con il proprio fisico per migliorare le proprie defaillances. Praticare lo sport significa fortificare il colpo e la mente rendendoli pronti ad affrontare le problematiche della vita con lo spirito di chi vuole vincere e non parte battuto a priori. Platone diceva: educa i ragazzi con il gioco, riuscirai a scoprirne meglio le inclinazioni naturali.

Il Progetto pensato dalla ANSMES (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del CONI e del CIP) con la partecipazione del Lions Club Villa San Giovanni “Fata Morgana “,si prefigge innanzitutto a spingere i ragazzi a tornare a praticare l’attività fisica, sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo, anche nell’ambito dei contesti extrascolastici. Inoltre, si rivolge a società e associazioni sportive che rappresentano la linfa vitale del sistema e del movimento italiano.

L’incontro si svolgerà in due giornate, che saranno dedicate agli interventi di alcune personalità influenti del mondo dello sport e dell’associazionismo sportivo. Venerdì 24 febbraio 2023 interverranno Walter Malacrino – Segretario Regionale Sport e Salute Calabria, Paolo Cicciú – Educatore – Presidente CSI Reggio Calabria, Marco Scappatura – Responsabile AST FIGC Reggio Calabria, Francesco Milardi – vice commissario Commissione Osservatori Arbitrali – Professionisti AIA, Mimmo Nisticò – esecutivo Nazionale AVIS, Antonino Zampaglione – Presidente ANSMES Reggio Calabria, Giandomenico Stilo – Fondazione SportCity, Anna Barbaro – Campionessa paralimpica Tokio 2021, Antonella Del Core – Campionessa Europea e Mondiale di Pallavolo e membro Giunta Nazionale del CONI e Francesco Cosso – arbitro CAN serie A – B

Sabato 25 Febbraio sarà la volta di Riccardo Partinico – Docente Scienze Motorie e sportive – Presidente Fortitudo 1903, Giusy Caminiti – sindaco Villa San Giovanni, Antonella Del Core – Campionessa Europea e Mondiale di Pallavolo e membro Giunta Nazionale del CONI, Marco Santoro – Socio Delegato Rapporti con Enti Locali del Lions Club Villa San Giovanni “Fata Morgana”, Antonio Calabrò – Presidente Leo Villa San Giovanni “Cenide – Fata Morgana”, Noemi Cristiano – Collaboratrice Sportiva della Società Ginnastica Ritmica Gebbione, Maria Pia Guarna – Dottoressa Psicologa e Margherita Trimboli – Campionessa Mondiale Karate e insegnante Istituto Radice – Alighieri.