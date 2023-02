Reggio Calabria, prof. Amato: “no al progetto demolitore di Piazza de Nava”

3 Febbraio 2023 18:18

“Martedì 7 febbraio 2023 alle ore 18 nel Piccolo Auditorium di Via Giusti a Reggio Calabria, parteciperò alla riunione Plenaria del Comitato Civico per Piazza De Nava con una Delegazione del Premio Mondiale di Poesia Nosside, che ha aderito da mesi al Comitato. Ha aderito perché crede nell’impegno della cultura, degli intellettuali e degli artisti sulle problematiche che interessano la comunità. Ha aderito perché non intende organizzare tra 10 anni un bel Convegno in cui si parlerà della demolizione di Piazza De Nava e molto probabilmente saranno invitati a parlarne gli stessi che ora si stanno nascondendo dietro la neutralità della cultura alla Ponzio Pilato”, è quanto afferma Pasquale Amato, storico e Presidente del Premio Nosside.

“Ha aderito perché ha deciso da anni di non piegarsi a compromessi col potere costituito ma di esprimere liberamente volta per volta consenso o dissenso o avanzare proposte costruttive e migliorative, senza chiedersi se conviene o no ma se è giusto per gli interessi della comunità. Ha aderito perché crede fortemente al Restauro Conservativo e non alla cancellazione della memoria collettiva del popolo reggino”, conclude Amato.