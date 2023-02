Reggio Calabria: presso la Sala “Trisolini” del Palazzo Alvaro incontro su Corrado Calabrò

23 Febbraio 2023 09:54

Nell’ambito degli incontri promossi dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria per omaggiare gli scrittori calabresi, venerdi 24 febbraio 2023, alle ore 17:00, presso la Sala “Trisolini” del Palazzo Alvaro, si svolgerà l’incontro: “Corrado Calabrò: il mare, la natura, l’amore e l’illimite”. Dopo gli interventi di Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, relazionerà Giuseppe Rando, Professore ordinario di Letteratura Italiana dell’Università di Messina, responsabile di italianistica e componente del comitato scientifico del Cis.

Il primo volume del poeta Corrado Calabrò col titolo Prima Attesa venne pubblicato nel 1960 dall’editore Guanda di Parma. Seguirono i volumi: Agavi in fiore (1976), ed. SEN; Vuoto d’aria (1979 e 1980, tre edizioni), ed. Guanda; Presente anteriore (1981), ed. Vanni Scheiwiller; Mittente sconosciuta (1984), ed. Franco Maria Ricci; Rosso d’Alicudi, pubblicato nel 1992 (tre edizioni) da Mondadori, raccolta completa (all’epoca) delle poesie di Calabrò; Lo stesso rischio (Le même risque) (2000), ed. Crocetti. Corrado Calabrò è anche autore di un romanzo, Ricorda di dimenticarla (Newton & Compton, 1999), finalista al premio Strega del 1999. Per la sua opera letteraria l’Università Mechnikov di Odessa, nel 1997, e l’Università Vest Din di Timisoara, nel 2000, hanno conferito a Calabrò la laurea honoris causa. Nel 2013 pubblica con la Genesi Editrice il libro Mi manca il mare, raccolta di poesie unito al saggio intitolato Il poeta alla griglia. Le poesie di Corrado Calabrò sono state tradotte in una ventina di lingue e pubblicate all’estero in più di trenta libri. Numerose sono le trasposizioni teatrali e musicali dei suoi versi.