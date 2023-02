Reggio Calabria, il 21 febbraio la presentazione del libro “Nonostante tutto”: la storia di Franco Cascasi

16 Febbraio 2023 15:01

Martedì 21 febbraio alle ore 11:00 presso il Dip. dArTe (Architettura e Territorio) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria – aula A3, Don Ennio Stamile incontrerà gli studenti e tutta la comunità accademica per parlare del suo libro “Nonostante Tutto” sull’imprenditore illuminato e visionario di Vibo Valenzia Franco Cascasi che “… sognava di trasformare la storia ‘segnata’ di un territorio, lavorando per il futuro e il bene di una comunità diseredata, immersa in quel Sud dallo sviluppo bloccato, ma viene lasciato solo a combattere contro la ‘ndrangheta e i suoi affiliati”.

L’iniziativa è promossa da Libera-coordinamento di Reggio Calabria e dal Laboratorio Landscape_inProgres coordinato dai proff. Ottavio Amaro e Marina Tornatora, in collaborazione con i corsi didattici dei proff. O. Amaro, A. Barresi, R. Campanella, F. Schepis, Rita Simone, M. Tornatora, D. Passarelli, M. A. Musolino, M. Milardi. All’incontro saranno presenti il Rettore Giuseppe Zimbalatti e il Direttore del dArTe Adolfo Santini. A moderare il confronto sarà la dott.ssa Simona Spagna di Libera – Coordinamento Reggo Calabria.