Reggio Calabria, presentato “Diversamente uguali”: spettacolo fra disabilità e solidarietà | FOTO e INTERVISTE

23 Febbraio 2023 12:40

Quest’oggi, giovedì 23 febbraio, il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di “Diversamente uguali. Insieme per il futuro“, spettacolo di beneficenza organizzato per sostenere “AgediLab – Laboratori di autonomie“, Progetto destinato alle persone con disabilità. Una raccolta fondi che vede schierati accanto ad Agedi Odv tutte le Istituzioni del Territorio, Banca Mediolanum, gli Ordini professionali, il mondo delle Associazioni, tante attività private, gli artisti reggini.

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto ai “Laboratori di autonomie”. All’incontro con la stampa erano presenti il Presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti, Natalia Spanò, il Global family banker di Banca Mediolanum, Alfonso Faccioli, il Presidente dell’Associazione AGEDI OdV, Maria Mirella Gangeri, il Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, il Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, il Vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Giusi Princi.

“Un’iniziativa sociale per la quale si chiama a raccolta la cittadinanza a scopo benefico, in quanto i proventi saranno destinati a rimpinguare le risorse di questo importante progetto di “Agedi”, associazione che da anni si occupa di sociale e disabilità supportando le famiglie di ragazzi con disabilità“, ha dichiarato Giusi Princi.

“L’Associazione ‘Nuovi Orizzonti’ ha sposato la causa, è un modo per migliorare la vita delle persone disabili che devono essere guardate oltre la loro disabilità. Mi sono subito associata a questo sogno, la creazione di un centro di accoglienza e unione per questi ragazzi“, ha affermato Natalia Spanò, presidente dell’Associazione ‘Nuovi Orizzonti’.

“Si tratta di un progetto di laboratori di autonomie per i ragazzi adulti disabili che sono sempre più vicini ad affrontare il ‘dopo di noi’, il momento della vita in cui i genitori non ci saranno più e dovranno affidarsi a loro stessi – ha spiegato Maria Mirella Gangeri, presidente Associazione Agedi OdV – Vorremmo dargli delle autonomie che gli consentano di convivere con altri ragazzi dando ognuno il proprio apporto“.

Versace invita i reggini alla partecipazione: “la città dimostrerà il suo grande cuore”

Il Sindaco f.f. Versace è intervenuto ringraziando l’Agedi e Nuovi Orizzonti per “l’impegno messo al servizio, costantemente, verso chi vive forti disagi e difficoltà“. “Sono sicuro – ha aggiunto – che, per l’evento di domenica, i reggini dimostreranno, ancora una volta, il loro grande cuore, partecipando numerosi ad un momento che deve segnare l’inizio di un percorso orientato a facilitare la vita dei bimbi disabili e delle loro famiglie“.

La manifestazione prende le mosse dall’infinito amore dimostrato da un cittadino che ha donato un proprio bene alla causa dell’Agedi: “la disabilità – ha commentato Versace – è un problema che le istituzioni devono porsi nel quotidiano. Se un privato ha avuto la sensibilità di destinare un immobile di 300 mq per finalità così nobili, dobbiamo prendere esempio e sforzarci a fare ancora di più. Su questo aspetto – ha proseguito il sindaco metropolitano facente funzioni – dobbiamo provare a realizzare quella stessa rete che esiste in altri territori e che, nel tempo, non siamo riusciti a concretizzare per cause diverse. Questo deve essere l’impegno che prendiamo con la cittadinanza e con coloro che vivono, giornalmente, i problemi legati alle disabilità“.

“Un pensiero – ha detto il facente funzioni Paolo Brunetti – va sicuramente alle famiglie che sono le uniche a poter comprendere, fino in fondo, il senso ed il significato di un’esistenza vissuta al fianco di ragazzi speciali. Questa è una delle tante iniziative promosse da due autentici vulcani come Gangeri e Spanò, cui va il mio più sentito ringraziamento per quello che fanno.

Reggio – ha affermato Brunetti – ancora una volta dimostra grande sensibilità su temi così delicati. Quando viene chiamata, risponde sempre presente. Ed è un bene che, oltre ogni colore politico, ci si unisca per una causa che va sempre e comunque sostenuta. Sono fiero di poter rappresentare una comunità che si distingue, in positivo, sul piano nazionale. Il popolo di Reggio Calabria è immenso quando si tratta di essere solidali e vicini a chi soffre. Di questo dobbiamo essere tutti profondamente orgogliosi“.