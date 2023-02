Reggio Calabria, a marzo il premio “Demetra”: moda e cucina insieme in un evento glamour

1 Febbraio 2023 18:32

Moda in cucina, il progetto innovativo, che unisce due mondi già legati a doppio filo da bellezza e creatività, orgoglio del made in Italy. Organizzato e diretto da Maria Idone, imprenditrice, presidente dell’associazione “Asep” associazione sociale estetica professionale, e presidente del comitato del commercio Villesse prenderà il via nel mese di marzo.

Chef e stilisti, ormai, sono diventati dei veri e propri divi, appaiono in televisione, dettando stile, mode e piatti che, come gli abiti, devono essere esteticamente belli e di qualità. “Anche l’occhio vuole la sua parte”, “prima che con la bocca si mangia anche con gli occhi”. Il progetto avrà come punto di riferimento gli Istituti professionali, alberghiero e settore moda della Calabria. I ragazzi si metteranno in gioco, mettendo in pratica le competenze assorbite nell’ambito scolastico, per realizzare dei piatti gourmet ispirati ad abiti realizzati da altri alunni.

Abiti e piatti, saranno giudicati da professionisti del settore: giornalisti, chef, insegnanti, fotografi, stilisti, make up artist e hair stylist che li valuteranno. Il tutto si concluderà con una sfilata di Moda e culinaria, per rappresentare al meglio il lavoro svolto, riconoscendo ai vincitori il premio “DEMETRA” .