Reggio Calabria, un premio speciale per Angela Robusti e gli studenti di “Piria” e “L. Da Vinci”| FOTO e INTERVISTE

24 Febbraio 2023 14:40

Quest’oggi, venerdì 24 febbraio, a partire dalle ore 10:00, il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ospitato un importante evento nel quale sono stati distribuiti diversi riconoscimenti. Protagonisti di ragazzi dell’Istituto Tecnico-Economico “Raffaele Piria” e del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria che, nei giorni scorsi, guidati da Angela Robusti, hanno svolto delle speciali attività di pulizia di alcune aree della città.

Lady Inzaghi (non presente poichè incinta, lo riceverà in seguito) e gli studenti sono stati omaggiati con una targa consegnate da Federico Milia, il più giovane Consigliere comunale in carica, per sottolineare ancor di più il rapporto fra le giovani generazioni e l’attenzione all’ambiente. Presente anche Domenico Bolignano, allenatore della Pallacanestro Viola che ha regalato ai ragazzi dei mini-abbonamenti per le 3 gare casalinghe che la Pallacanestro Viola giocherà nella prossima settimana, partite decisive per il futuro della stagione neroarancio.